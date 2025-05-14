Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы

На анапском побережье специалисты обнаружили новые выбросы нефтепродукта. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Выбросы мелкой фракции нашли на территории возле отеля «Пляжный поселок», расположенном в Анапе. За уборку этой части побережья отвечает Выселковский район. На остальных участках выбросов нет, там ведут деликатную очистку.

Ранее, 13 мая, специалисты обнаружили новые выбросы мазута на этом же участке.

Алина Зорина

Новости компаний Все