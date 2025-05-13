На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

На участке побережья Анапы специалисты обнаружили новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Небольшие выбросы мелкой фракции мазута нашли этим утром во время ежедневного мониторинга на участке возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе. Эта территория закреплена за командой Выселковского района.

На остальных пляжах Анапы новых загрязнений мазутом не нашли. Продолжается деликатная уборка территории.

Алина Зорина