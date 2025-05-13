На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута
На участке побережья Анапы специалисты обнаружили новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Небольшие выбросы мелкой фракции мазута нашли этим утром во время ежедневного мониторинга на участке возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе. Эта территория закреплена за командой Выселковского района.
На остальных пляжах Анапы новых загрязнений мазутом не нашли. Продолжается деликатная уборка территории.