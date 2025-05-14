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Коммерсантъ FM
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Власти Испании исключили кибератаку из возможных причин масштабного блэкаута

Министр энергетики Испании Сара Аагесен заявила, что причина масштабного отключения электроэнергии 28 апреля до сих пор не установлена. По ее словам, в настоящий момент следователи исключили кибератаку на оператора сети REE, а также дисбаланс спроса и предложения или недостаточную пропускную способность сети из возможных причин происшествия.

Госпожа Аагесен рассказала, что блэкаут начался с города Гранада, расположенного на юге страны. Через несколько секунд сбои произошли на подстанциях в Севилье и Бадахосе. «Мы анализируем миллионы фрагментов данных»,— сказала министр и объяснила, что расследование займет какое-то время (цитата по Reuters). Примерные сроки она не озвучила.

28 апреля без электричества остались большинство регионов Испании, Португалия, Андорра и несколько регионов Франции. Происшествие назвали крупнейшим в новейшей истории блэкаутом в Европе. Подача электроэнергии восстановилась к утру следующего дня. Португальский оператор REN называл возможной причиной отключения резкие перепады атмосферного давления. El Pais писало, что из-за блэкаута погибли минимум пять человек. Эксперты оценили ущерб от блекаута в Испании в €1,5-4,5 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европе не светит».

Екатерина Отрашкевич

Фотогалерея

Блэкаут в Испании и Португалии

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Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Закрытая станция метро в Мадриде

Закрытая станция метро в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение &lt;BR>На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение
На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Люди в пробке в Мадриде

Люди в пробке в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики

Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Фото: Ana Beltran / Reuters

Люди в центре Лиссабона

Люди в центре Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов &lt;BR>На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов
На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди в аэропорту Лиссабона

Люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

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Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Закрытая станция метро в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение
На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Люди в пробке в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Фото: Ana Beltran / Reuters

Люди в центре Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов
На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

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