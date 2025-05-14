Власти Испании исключили кибератаку из возможных причин масштабного блэкаута

Министр энергетики Испании Сара Аагесен заявила, что причина масштабного отключения электроэнергии 28 апреля до сих пор не установлена. По ее словам, в настоящий момент следователи исключили кибератаку на оператора сети REE, а также дисбаланс спроса и предложения или недостаточную пропускную способность сети из возможных причин происшествия.

Госпожа Аагесен рассказала, что блэкаут начался с города Гранада, расположенного на юге страны. Через несколько секунд сбои произошли на подстанциях в Севилье и Бадахосе. «Мы анализируем миллионы фрагментов данных»,— сказала министр и объяснила, что расследование займет какое-то время (цитата по Reuters). Примерные сроки она не озвучила.

28 апреля без электричества остались большинство регионов Испании, Португалия, Андорра и несколько регионов Франции. Происшествие назвали крупнейшим в новейшей истории блэкаутом в Европе. Подача электроэнергии восстановилась к утру следующего дня. Португальский оператор REN называл возможной причиной отключения резкие перепады атмосферного давления. El Pais писало, что из-за блэкаута погибли минимум пять человек. Эксперты оценили ущерб от блекаута в Испании в €1,5-4,5 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европе не светит».

Екатерина Отрашкевич