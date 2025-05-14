В Аксайском районе реализуют первый проект комплексного развития территорий

В Аксайском районе Ростовской области реализуют первый проект комплексного развития территорий. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что будущий микрорайон планируется построить на въезде в Ростов – со стороны трассы М-4. На 55 га планируется возвести многоэтажные дома и благоустроить территорию. Кроме того, за свой счет застройщик построит два детских сада, школу на 1,8 тыс. учеников, а также пожарное депо и станцию скорой помощи.

Проект предварительно одобрили, однако перед его согласованием компании предстоит доработать модель дизайна и предложить более интересные архитектурные решения.

Раннее «Ъ» сообщал, что на территории Ростовской области сейчас реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 442 га. Градостроительный потенциал составляет около 2 млн кв. м жилья. Программу по реализации шести проектов КРТ планируют осуществить в два этапа: с 2020 по 2023 и с 2023 по 2030 годы.

Мария Хоперская