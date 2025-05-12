На Дону реализуют шесть проектов комплексного развития территорий до 2030 года

На территории Ростовской области сейчас реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 442 га с градостроительным потенциалом порядка 2 млн кв. м жилья. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу донского минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первый объект КРТ в Ростовской области был принят в реализацию в 2022 году ООО «Специализированный Застройщик «Ренессанс». Строительство запланировано на Восточном шоссе в Батайске. Сейчас девелопер дорабатывает проект планировки и проект межевания территории в соответствии с результатами двух прошедших в 2025 году общественных слушаний.

Комплексное развитие территорий идет на участке площадью 11 га на пр. 40-летия Победы в Пролетарском районе Ростова, на участке 32,8 га в Октябрьском районе Ростова, на участке площадью 19 га в Новочеркасске и на участке площадью 3 га в Таганроге.

Наиболее масштабный проект комплексного развития территорий (КРТ) реализует компания «ЗС 1» ЮСИ-Дон» на месте бывшего аэропорта Ростова-на-Дону на площади 367 га. На участке уже введены в строй дошкольное учреждение и семь многоквартирных домов, продолжается строительство новых жилых и коммерческих зданий.

Программу по реализации шести проектов КРТ планируют осуществить в два этапа: с 2020 по 2023 и с 2023 по 2030 годы.

Валентина Любашенко