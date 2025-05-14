В полуфинале «Евровидения» показали архивное выступление «Бурановских бабушек»

В полуфинале «Евровидения-2025» в швейцарском Базеле показали архивное выступление «Бурановских бабушек» из Удмуртии, которые представляли Россию в 2012 году с песней «Party for Everybody». На это обратил внимание Telegram-канал «SHOT». Ведущие конкурса отметили, что «Бурановские бабушки» установили рекорд по суммарному возрасту участников — 403 года.

Напомним, «Бурановские бабушки» заняли второе место на конкурсе «Евровидение» в 2012 году, который проходил в Баку. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки поставит конкурс под сомнение»,— отмечалось в заявлении на сайте «Евровидения» в том же году.