Хоккеист «Филадельфии» Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флаерс» Матвей Мичков попал в ДТП на арендованной машине в Дубае. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Timothy T. Ludwig-Imagn Images / Reuters Фото: Timothy T. Ludwig-Imagn Images / Reuters

По данным издания, Мичков находился на пассажирском сиденье, однако автомобиль был арендован на его имя. Владельцы сервиса по аренде машин требовали с хоккеиста $100 тыс., чтобы информация о ДТП не попала в СМИ, а также изъяли у него загранпаспорт.

«Матвей с товарищем взяли машину в аренду. И произошла дорожная авария. Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ, к нему нет никаких вопросов. На территории Эмиратов он не совершал никакого нарушения. Он абсолютно чист перед местным законодательством»,— рассказал «Матч ТВ» адвокат Мичкова Шук аль Катири.

19-летний Мичков был выбран на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2024/25. В завершившемся регулярном чемпионате занял второе место в списке новичков-бомбардиров, набрав 63 очка (26 голов+37 результативных передач). «Филадельфия» завершила сезон на последнем, восьмом месте дивизиона «Метрополитен» и не вышла в play-off.

Таисия Орлова