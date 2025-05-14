Российским бойцам выдали соперников

Два самых популярных бойца смешанных единоборств (MMA) родом из России проведут летом поединки за титул чемпиона UFC, основного в жанре промоушена. Для Ислама Махачева, владельца звания в легком весе, его матч против австралийца Джека Делла Маддалены будет дебютом в новой категории — полусреднем весе (до 77 кг), куда он поднимется из легкого (до 70 кг). А Хамзат Чимаев впервые в карьере проведет чемпионский бой. Его соперником станет обладатель пояса в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Ислам Махачев

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Глава UFC Дейна Уайт анонсировал ряд санкционированных промоушеном ключевых событий предстоящего лета. И два наиболее интересных среди них оказались связаны с Россией.

Первое из этих событий касается Ислама Махачева, фронтмена отечественных и мировых смешанных единоборств. Именно Махачев, с 2022 года владеющий чемпионским званием в легком весе и в этом ранге побеждавший таких знаменитостей, как австралиец Александр Волкановски и американец Дастин Пуарье, является сейчас лидером классификации лучших бойцов UFC вне зависимости от категории.

При этом после январского поединка россиянина, в котором он без труда расправился с бразильцем Ренату Мойкану, стало известно, что Махачев выбирает между очень разными вариантами продолжения карьеры.

Один заключался в защите титула сильнейшего легковеса, например против представляющего Испанию бойца грузинского происхождения Илии Топурии, другой — в переходе в более тяжелую категорию.

В итоге Ислам Махачев, как выяснилось, предпочел именно его. А окончательное решение, судя по всему, было принято в субботу — после завершения поединка за звание чемпиона в полусреднем весе. В нем американец Белал Мухаммад, друг и партнер россиянина по тренировкам, с которым Махачев встречаться не хотел, уступил австралийцу Джеку Делла Маддалене, по сути облегчив сильнейшему бойцу UFC выбор.

При этом Дейна Уайт уточнил, что с поясом чемпиона в легком весе Исламу Махачеву, дата боя которого против Делла Маддалены еще не утверждена, придется расстаться. За вакантное звание 29 июня будут биться Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра. Как раз в бою с Оливейрой Махачев три года назад и добыл титул. Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз объяснил MMAJunkie решение своего клиента дефицитом мотивации в случае продолжения выступлений в дивизионе, в котором он «в буквальном смысле» уже побил всех достойных соперников.

Второе событие связано с Хамзатом Чимаевым.

Формально Чимаев представляет ОАЭ, но у поклонников смешанных единоборств ассоциируется прежде всего с Россией и Чечней, в которой родился.

У средневеса Хамзата Чимаева чистейший послужной список в MMA. В нем 14 побед, 8 из которых он одержал уже после того, как очутился в UFC. Львиная их доля получилась чрезвычайно эффектными и обеспечила Чимаеву статус одного из самых востребованных у публики бойцов. Наиболее свежий из этих выигрышей датируется октябрем прошлого года. Тогда Хамзат Чимаев встречался с опытным австралийцем Робертом Уиттакером и уже в первом раунде заставил его сдаться с помощью шикарно исполненного болевого приема. Причем за три с лишним минуты, ему предшествовавшие, Уиттакер не смог в стойке нанести сопернику ни единого удара.

О том, что Хамзат Чимаев заслуживает шанса драться за чемпионский титул, эксперты говорили с 2020 года. Однако по разным причинам — например, из-за болезней и травм — с таким боем у него никак не складывалось.

Однако в нынешнем году UFC посчитал нужным устроить для Чимаева такой поединок. Уже известно, когда и где он состоится. Чимаев выступит в рамках турнира UFC 319, который пройдет 16 августа в Чикаго.

Его оппонентом будет владелец звания в категории Хамзата Чимаева. Это чрезвычайно интересный южноафриканский боец Дрикус дю Плесси, отличающийся агрессивным стилем. В текущем десятилетии он превратился в настоящую суперзвезду MMA. В UFC дю Плесси выиграл девять боев подряд. Чемпионский титул ему достался в начале прошлого года, когда Дрикус дю Плесси одолел американца Шона Стрикленда раздельным решением судей и на фоне споров в бойцовском сообществе по поводу справедливости такого исхода. Но после этого южноафриканец укрепил репутацию, взяв верх нокаутом над еще одной знаменитостью — новозеландцем Исраэлем Адесаньей, а затем, в феврале, разобравшись в матче-реванше со Стриклендом. Он тоже продлился все пять раундов, но на сей раз сомнений в честности успеха дю Плесси ни у кого не возникло.

Алексей Доспехов