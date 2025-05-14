«Зениту» отбили титул

Первым участником Суперфинала «Фонбет» Кубка России стал ЦСКА, который одолел прошлогоднего победителя турнира «Зенит» в исключительном по драматизму противостоянии. В ответном — домашнем — матче армейцы, проигравшие в первой встрече — 0:2, сократили отставание от соперника под занавес первого тайма, потом не реализовали одиннадцатиметровый, а догнали петербуржцев уже в компенсированное время благодаря голу Тамерлана Мусаева, затем добив гостей в серии пенальти.

Этот матч открылся эпизодом, который мог, по сути, убить всю интригу. Те, кто переживал за ЦСКА, наверняка с ужасом наблюдали, как возле линии вратарской взлетает в воздух, чтобы принять навес Андрея Мостового, зенитовский форвард Матео Кассьерра, как классно подрезает мяч… В то мгновение, когда он оторвался от его головы, взятие ворот казалось неминуемым. И в голове мелькают цифры: счет в петербургском матче был 2:0 в пользу его хозяев, значит, сейчас будет 3:0 по сумме двух игр. Все, о том, чтобы догнать «Зенит», можно и не мечтать. Но в мгновение следующее на пути мяча очутилась рука неведомым образом среагировавшего на движение Кассьерры голкипера Владислава Торопа. Он сохранил интригу.

А дальше пошел довольно любопытный футбол. В том смысле, что был он очень живым, быстрым, совсем не таким, каким бывает футбол, когда оба соперника жутко боятся пропустить. Но вот с остротой в нем наблюдалась такая же беда, как с хорошей погодой в майской Москве. И даже непонятно почему. У «Зенита» хотя бы иногда созревало что-то симпатичное. А ЦСКА единственный раз за полчаса потревожил гостей благодаря неожиданному обрезу перед штрафной Нуралы Алипа. Мойзес, которому достался его странный пас, палил от угла штрафной, но в створ не попал.

Тем поразительнее был взрыв, случившийся на излете первого тайма. У ЦСКА вдруг прошла простенькая стеночка.

Матвей Кисляк обыгрался с Секу Койтой и решил пробить аккуратно, щечкой. Не исключено, ничего путного у него бы не вышло, но мяч задел, как выяснилось, совершенно некстати для «Зенита» подвернувшуюся на его пути ногу защитника Нину. А рикошет придал мячу идеальную траекторию. Вышел такой хитрый «парашютик», облетевший по крутой дуге вратаря Дениса Адамова.

А вскоре футболисты ЦСКА обступили арбитра Виталия Мешкова. Тот, похоже, поначалу не понял, из-за чего такая буря эмоций, однако быстро убедился, что VAR и вправду включилась не зря. Ну да, видно же, что после удара со второго этажа Виллиана Роши мяч коснулся руки Нуралы Алипа. А рука была не прижата к туловищу, а отставлена далеко в сторону. Есть что смотреть, есть над чем размышлять.

Смотрели и размышляли члены видеобригады вместе с Мешковым долго, видимо отдавая себе отчет в том, какова может быть цена вынесенного ими вердикта в такой сложной ситуации. В конце концов судья все же объявил о нарушении, то есть пенальти. И тот болельщик ЦСКА, который недавно, глядя на взлет Кассьерры, хоронил свою команду, наверное, снова занимался нехитрыми калькуляциями.

И выходило, что сейчас, после одиннадцатиметрового, армейцы, хотя ничего такого сюжета не предвещало, «Зенит» настигнут.

Пенальти исполнял Иван Обляков. И исполнял в принципе неплохо — ударил сильно и в угол. Но теперь вратарский подвиг совершил петербургский голкипер: Денис Адамов угадал, куда Обляков будет метить, и заранее метнулся к нужной стойке.

Взрыв намекал на яркое и волнующее продолжение. Но в реальности оно было немножко иным. «Зенит», кажется, извлек полезные уроки из своего провала, который чуть было не привел к катастрофе, и после перерыва играл предельно внимательно. А с внимательными зенитовцами ЦСКА было безумно тяжело. Удар Сауля Гуарирапы, ради которого Адамову пришлось прилично напрячься, был редкой атакующей удачей армейцев. Как правило, «Зенит» давил все их наскоки загодя.

Петербуржцы тоже, надо сказать, не отличались особенной настырностью. Моменты у них если и возникали, то обычно из-за ошибок оппонентов, нервничавших куда больше. Но от «Зенита» настырности и не требовалось. Требовалась как раз в первую очередь надежность, а с ней в этот вечер, если не считать кошмарного отрезка перед перерывом, все было в полном порядке.

Терпеть ему оставалось чуть-чуть — уже шло компенсированное время. И тут ЦСКА получил право на угловой.

И эта подача добралась до спрятавшегося за чужими спинами, чтобы чертиком из табакерки выпрыгнуть из-за них, Тамерлана Мусаева. Так матч перетек в серию пенальти. А в ней футболисты ЦСКА были безупречны. В отличие от зенитовцев, у которых осечки допустили Александр Соболев и Густаву Мантуан. «Зенит» расстался с надеждой защитить титул, а армейцы добрались до решающего кубкового матча.

Второй участник Суперфинала, который состоится 1 июня в «Лужниках», станет известен в четверг. Он определится в финальном матче «Пути регионов» между «Спартаком» и «Ростовом».

Алексей Доспехов