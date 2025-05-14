Додик: Европа стремится разделить Россию на части ради энергоресурсов

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Европа хочет разделить Россию на части и завладеть ее энергоресурсами и полезными ископаемыми. Украина — всего лишь плацдарм для этого, она стала самостоятельной после распада Советского Союза «только по наивности России», полагает господин Додик.

«Уже тогда были видны цели Европы, которая на протяжении веков стремится двигаться на восток и овладеть Россией,— сказал Милорад Додик в интервью ТАСС.— А Украина в этом — всего лишь платформа».

Президент Республики Сербской считает, что поставленные российскими властями цели на Украине должны быть достигнуты. Он уточнил, что это касается территорий, вопросов демилитаризации и денацификации всей территории страны.

Господин Додик уже говорил, что поддерживает все цели российской военной операции на Украине, а решение Владимира Путина о начале СВО называл дальновидным. Он также ранее уже высказывал мнение, что страны Запада планировали разделить Россию на несколько частей. Господин Путин озвучил эту версию еще в 2021 году, сославшись на заявление Эдварда Хауза, одного из советников президента США Вудро Вильсона. Тот полагал, что «всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще четыре государства в европейской части».