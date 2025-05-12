Додик заявил, что в вопросе СВО Россия права во всем

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о своей поддержке всех целей СВО. Он отметил, что победа России улучшит ситуацию с безопасностью в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия должна достичь всех тех целей, которые были определены в самом начале специальной военной операции. И мы, как и все те, кто поддерживает Россию и разделяет ее позицию, безусловно, ожидаем победы,— поделился господин Додик в интервью ТАСС.— Более того, победа — это единственная возможность, в том числе и для Европы, по данному вопросу».

Милорад Додик затронул вопрос мирного урегулирования. Он считает, что США, в отличие от Евросоюза, перестали оказывать поддержку Украине. В связи с этим глава Республики Сербской полагает справедливым, что переговоры по вопросам мира и безопасности с Россией ведутся именно Америкой, без привлечения Украины и Европы.