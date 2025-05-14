Осужденного экс-руководителя управления Росприроднадзора не отпускают на СВО

Бывший руководитель территориальных управлений Росприроднадзора по Нижегородской и Самарской областям Олег Кручинин, которого в 2023 году осудили на 13 лет заключения за получение взяток от природопользователей, подал иск к областному военкомату. Спор связан с намерением Олега Кручинина заключить военный контракт для участия в СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Приволжье», еще в конце прошлого года осужденный начал обращаться в военкомат, и даже успел подписать со своей стороны контракт с Минобороны, но в часть его не отравили. Военкомат сообщил родственникам арестанта, что Олег Кручинин не прошел отбор контролирующих органов и за разъяснениями надо обращаться в ФСБ или суд.

В итоге бывший чиновник попросил суд обязать военных заключить с ним контракт для участия в специальной военной операции. Третьим лицом в это разбирательство привлекли нижегородское УФСБ, сотрудники которого вели расследование против госслужащего.

Иван Сергеев