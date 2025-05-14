С балериной Аллой Осипенко простятся 15 мая в Петербурге

Церемония прощания с бывшей примой-балериной Мариинского театра, педагогом Михайловского театра состоится 15 мая. В Князь-Владимирском соборе пройдет отпевание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Желающие проститься с великой балериной смогут прийти туда в 12:00. Аллу Осипенко похоронят на Смоленском кладбище.

Бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко скончалась 12 мая в возрасте 92 лет. Причину смерти артистки в Михайловском театре не уточнили.

Татьяна Титаева