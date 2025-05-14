Прокурор запросил девять лет тюрьмы для обвиняемой в покушении на Аксенова

Прокурор в Южном окружном военном суде попросил назначить девять лет лишения свободы Оксане Шевченко. Она обвиняется по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205.3. УК РФ) и незаконной перевозке взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Об этом пишут «РИА Новости».

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Оксана Шевченко — одна из троих обвиняемых в подготовке покушения на господина Аксенова. Она признает свою вину. Дело слушается в особом порядке. Согласно материалам дела, обвиняемые наблюдали за передвижением служебного автомобиля господина Аксенова, чтобы подложить в него заготовленное взрывное устройство.

Подробнее о деле — в материале «Бомба для главы Крыма».

Екатерина Отрашкевич