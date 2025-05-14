Банки стали требовать для разморозки счета приходить в офис с родственниками

Банки стали ужесточать правила разблокировки счетов, которые были заблокированы для защиты от мошенников. Для этого кредитные организации начали требовать присутствие родственников. Об этом сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Требование распространяется в том числе на клиентов, которые не предоставляли родственникам доступ к счетам. Клиентка Альфа-банка рассказала изданию, что оформила нецелевой кредит и хотела перевести средства на свой счет в другом банке. Операцию приостановили заморозили доступ к счету. Женщина пришла в отделение банка, где для разблокировки счета ее попросили прийти с сыном. В итоге банк разблокировал счет клиентки.

«За время разбирательств на этот же счет клиентке пришла зарплата, а на оформленный кредит набежали проценты, при этом доступа к деньгам у нее не было»,— говорится в публикации. По словам экспертов, банки могут попросить прийти с родственниками, если видят риски для клиентов. Например, когда пожилой человек оформляет заем или кредитную карту, после чего переводит деньги на другой счет. Однако, по словам юриста, закон не дает банку права требовать присутствия родственников.

В начале мая правительство внесло в Госдумы два законопроекта, которые предлагают наделить органы следствия и дознания правом без решения суда блокировать деньги на счетах граждан при подозрении, что они были похищены. При этом средства могут блокироваться не более чем на десять дней и только та сумма, которая была украдена, а не весь счет.

Подробнее — в материале «Ъ» «С мошенниками сводят счеты».