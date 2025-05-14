Участников молодежного проекта «ЕР» привлекут к написанию программы партии

Для участия в проекте «Единой России» (ЕР) по политической подготовке молодежи «ПолитЗавод» подано 15 395 заявок, регистрация завершена, сообщила пресс-служба партии 14 мая.

Обучение будет проходить по четырем направлениям. На трек «Политический спикер» поступило 4,3 тыс. заявок, на «Менеджер общественных проектов» — 4,2 тыс., обучаться по направлению «Политический SMM и дизайн» захотели 3,7 тыс. человек, и еще 3 тыс. заявились на трек «Технолог предвыборного штаба». Председатель «Молодой гвардии "Единой России"» Антон Демидов сообщил, что больше всего заявок на «ПолитЗавод» подали жители Москвы (1899), Московской области (1241), Чечни (640), Татарстана (551) и Краснодарского края (490).

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, в свою очередь, заявил, что в партии рассчитывают на вовлечение лучших участников «ПолитЗавода» в написание «Народной программы» единороссов. «В том числе от их гражданской позиции, вовлеченности, готовности участвовать в развитии страны и построении ее будущего зависит наполнение документа сутевыми инициативами»,— пояснил он.

«ПолитЗавод» предназначен для россиян младше 35 лет. На его презентации 25 марта организаторы проекта, представители руководства ЕР и молодежного крыла партии пообещали, что он станет «пропуском в большую политику» для «энергичных и амбициозных» молодых людей.

Божена Иванова