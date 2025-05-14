Полеты из Перми в Хургаду возобновятся с 19 мая

Авиакомпания AlMasria туроператора Coral возобновит полеты из Перми в Хургаду. Первым на это обратило внимание издание Business Class. По данным расписания аэропорта Большое Савино, первый рейс запланирован на 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Полетная программа рассчитана до 1 июля 2025 года. Тип воздушного судна — Airbus A310.

Ранее «Известия» сообщали, что Al Masria сократит почти на треть полетную программу из России с 20 мая. Ограничения коснутся рейсов на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. В пресс-службе Росавиации подтвердили, что перевозчик сократит число рейсов из-за их периодических задержек.