Прокуратура требует взыскать с «Рускитинвеста» 670 млн руб. за загрязнение почвы

Прокуратура подала иск к АО «Русско-китайская инвестиционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской области» («Рускитинвест») о взыскании ущерба за загрязнение земельных участков. Надзорное ведомство требует, чтобы компания выплатила более 670 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, организация арендовала в Асиновском районе земельные участки для строительства лесопромышленного комплекса. «Однако в нарушение условий договора предприятие не начало строительные работы и использовало участки не по целевому назначению»,— говорится в сообщении. Вместе этого «Рускитинвест» складировал древесные отходы на общей площади около 83 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце апреля суд Томской области удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу Асиновского района этого земельного участка площадью свыше 140 га.

АО «Рускитинвест» основано в 2008 году для координации инвестиционного проекта Асиновского лесопромышленного парка. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 452,4 млн руб., чистый убыток — 853 млн руб.

Александра Стрелкова