Томский «Рускитинвест» обязали вернуть в казну участок площадью 140 гектаров

Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу Асиновского района земельного участка площадью свыше 140 га, находящегося в аренде у АО «Рускитинвест». Об этом сообщило надзорное ведомство.

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Как установила прокуратора, компания «Рускитинвест» арендовала земельный участок под строительство лесопромышленного комплекса, однако в нарушение условий договора использовала его не по целевому назначению — в качестве склада древесных отходов, «чем причинило вред почвам».

Сообщается, что проверкой обстоятельств загрязнения почвы на участке «Рускитинвеста» сейчас занимается Асиновская городская прокуратура.

АО «Русско-китайская инвестиционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской области» («Рускитинвест») основано в 2008 году для координации инвестиционного проекта Асиновского лесопромышленного парка. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 452,4 млн руб., чистый убыток — 853 млн руб.

Михаил Кичанов