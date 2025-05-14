Галимов, Ливо и Шабанов номинированы на звание MVP регулярного сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила список номинантов на награду «Золотая клюшка» — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата. В число претендентов вошли трое нападающих: Артем Галимов из казанского «Ак Барса», Джош Ливо из уфимского «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из челябинского «Трактора».

В завершившемся регулярном чемпионате Артем Галимов стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 59 (35 голов+24 паса) очков в 68 матчах.

Джош Ливо установил новый рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат — 49. Ранее это достижение принадлежало завершившему карьеру Сергею Мозякину (48). Также канадец стал лучшим бомбардиром регулярного сезона, за 62 матча он записал в свой актив 80 (49+31) очков.

Максим Шабанов вошел в топ-3 самых результативных игроков первенства, на его счету 67 (23+44) очков в 65 встречах. Челябинский форвард единственный из номинантов продолжает борьбу за Кубок Гагарина. Сейчас его команда играет в финале против ярославского «Локомотива». В матчах play-off Шабанов набрал 20 (10+10) очков и располагается на втором месте в таблице бомбардиров, уступая только нападающему «Салавата Юлаева» Шелдону Ремпалу (21).

Ранее обладателями «Золотой клюшки» по четыре раза становились Александр Радулов и Сергей Мозякин, по два раза — Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин и Никита Гусев, также приз выигрывал Данис Зарипов.

Приз вручат на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая состоится 29 мая.

Таисия Орлова