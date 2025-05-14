Путин обсудил с главой Амурской области ситуацию с природными пожарами

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Амурской области Василием Орловым. Тот рассказал главе государства о ситуации с природными пожарами в регионе. По словам господина Орлова, для борьбы с возгораниями «энергично принимают меры», цитирует его пресс-служба Кремля. Другие подробности беседы не приводятся.

Вчера, 13 мая, произошел крупный пожар близ города Циолковский в Амурской области. По предварительным данным, ЧП случилось из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, который подошел вплотную к жилым домам. Никто не пострадал.

Возгорание потушили ночью 14 мая. В тушении задействовали 22 единицы спецтехники и 80 человек. На территории области действует особый противопожарный режим.