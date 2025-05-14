Угрожавший космограду Циолковский пожар полностью ликвидирован

Пожар близ города Циолковский в Амурской области полностью ликвидирован около часа ночи 14 мая, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Тушению помог дождь. Угроза населенному пункту, а также инфраструктуре космодрома Восточный полностью устранена. В тушении пожара были задействованы 22 единицы спецтехники и 80 человек состава противопожарной службы региона и сотрудников ГУ МЧС.

Крупный пожар возник днем 13 мая, по предварительным данным, по вине местного населения. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, в итоге пожар подошел вплотную к домам. Официально сообщается, что пострадавших нет, не зафиксировано также повреждений жилых объектов.

Проверку обстоятельств пожара у Циолковского начала прокуратура космодрома Восточный. Ей предстоит оценить соблюдение требований пожарной безопасности и исполнение законодательства о предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также проконтролировать оказание помощи жителям, если их имущество повреждено огнем.

В свою очередь, Роскосмос проинформировал, что все подразделения космодрома работают в штатном режиме, плановые мероприятия проводятся по графику. Ближайший старт ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическим аппаратом «Ионосфера-М» запланирован на 24 июля.

Анна Яшина, Благовещенск