Закрыто дело об избиении телекомментатора Романа Скворцова в Новосибирске

Как стало известно «Ъ-Сибирь», следствие прекратило уголовное дело об избиении комментатора канала «Матч ТВ» Романа Скворцова в Новосибирске в феврале 2025 года. Дело закрыто с формулировкой «за примирением сторон», сообщили источники редакции. Получить комментарий следственных органов пока не удалось. В пресс-службе прокуратуры области информацию о прекращении уголовного дела за примирением сторон подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 9 февраля рядом с домом №22 на Красном проспекте, где расположены несколько увеселительных заведений. По предварительным данным, 49-летний Роман Скворцов вышел из бара на улицу, где у него произошла ссора с посетителями, отдыхавшими в соседнем заведении. Один из них ударил комментатора. Падая, тот сильно стукнулся головой. Журналиста, который приехал в Новосибирск освещать Матч звезд Континентальной хоккейной лиги — 2025, доставили в больницу в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и гематому. Позже комментатор пришел в сознание.

По факту нападения на спортивного комментатора следствие возбудило дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, максимальное наказание — три года лишения свободы). Через несколько дней полиция сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался 34-летний несудимый житель Новосибирска, который признался, что ударил комментатора якобы за оскорбление. После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Илья Николаев