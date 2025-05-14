Москалькова рассчитывает на возвращение курян в Россию по итогам переговоров

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова надеется, что на российско-украинских переговорах в Стамбуле будет решен вопрос о возвращении курян в Россию. Сейчас в Сумах остается 53 жителя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения»,— сказала госпожа Москалькова журналистам в кулуарах Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ, посвященного защите прав участников и ветеранов боевых действий (цитата по ТАСС).

13 мая в Службе внешней разведки заявили, что Украина может затягивать с возвращением жителей Курской области, чтобы «заставить Россию пойти на уступки по размену курян на азовцев» (батальон «Азов» признан террористической организацией, запрещен в РФ). Это, по мнению службы, ставит Киев в выгодное положение. В последний раз из Сум вернулись 25 жителей региона. Это произошло 28 марта. Среди вернувшихся курян были пожилые и люди в тяжелом состоянии.

Подробнее о жизни курян в период наступления ВСУ — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Екатерина Отрашкевич