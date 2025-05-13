В СВР считают, что Украина намерена затягивать возвращение курян в Россию

В окружении президента Украины Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ жителей Курской области «ценным активом». Поэтому Киев намерен затягивать с их возвращением, считают в службе. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов", которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц»,— сказано в сообщении СВР.

В СВР считают, что это ставит Украину в выгодное положение и может «заставить Россию пойти на уступки по размену курян на азовцев» (батальон «Азов» признан террористической организацией, запрещен в РФ). В службе это назвали доказательством нацистской сущности властей.

28 марта в Россию из украинского города Сумы вернулись 25 жителей Курской области. Среди них были пожилые люди, шесть человек находились в тяжелом состоянии. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, на тот момент на территории Украины находились еще около 50 жителей Курской области.

Подробнее о жизни курян в период наступления ВСУ — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Екатерина Отрашкевич