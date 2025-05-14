Победитель регулярного чемпионата НБА «Кливленд» вылетел во втором раунде play-off

«Кливленд Кавальерс», лучшая команда прошедшего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, уступил «Индиана Пейсерс» в серии второго раунда play-off — 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Blaze-Imagn Images / Reuters Фото: Ken Blaze-Imagn Images / Reuters

Пятый матч, в котором «Кливленд» играл дома и по ходу которого вел в 19 очков, завершился со счетом 105:114.

«Индиана» вышла в финал конференции впервые за 11 лет. Соперником команды станет победитель серии между действующим чемпионом «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Победитель прошлогоднего play-off в ней уступает — 1:3.

Роман Левищев