В России нарастили производство ветеринарных препаратов

За 2024 год в России выпустили 32,4 млрд доз иммунобиологических лекарств для ветеринарии. Это на 73% больше, чем в 2023 году. Об этом «Ъ» сообщили в Минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За последние годы отечественная биофармацевтика существенно нарастила выпуск ветеринарных препаратов и расширила ассортимент данной продукции. В I квартале этого года объем производства вакцин составил 6,3 млрд доз.

Российские препараты используются против заболеваний, особо опасных для животных и значимых для сельскохозяйственной экономики — бешенство, сибирская язва, бруцеллез и лептоспироз. Для борьбы с подобными инфекциями Минсельхоз ежегодно закупает и поставляет около 73 наименований отечественных вакцин. Российские компании активно замещают импортные ветпрепараты не только для сельскохозяйственных, но и для домашних животных, сообщили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, в I квартале 2025 года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 апреля в государственных ветслужбах регионов находилось 3,3 млн доз вакцин для профилактической и вынужденной иммунизации собак и кошек от этого заболевания.