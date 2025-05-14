«Сирийцы с ликованием встретили заявление Трампа»

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить санкции в отношении Сирии, чтобы «дать ей шанс». Многие зарубежные СМИ оперативно отреагировали на эти заявления, дав свою оценку развитию отношений между США и Сирией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Трамп снимет санкции с Сирии

Опустошенная войной страна хочет американских инвестиций для восстановления. Главное послание Трампа заключалось в том, что США будут оставаться вовлеченными (в жизнь Сирии.— “Ъ”) и тесно сотрудничать с регионом.

Официальные лица сирийского правительства заявили, что новый лидер страны хочет поделиться с Трампом своим видением восстановления экономики наподобие «плана Маршалла», в рамках которого американские и другие западные компании одержат победу над влиянием Китая и других держав. Сирийцы с восторгом приняли заявление Трампа, как и другие страны региона, включая Иорданию и Ливан.

Наблюдатели сочли это решение крупным достижением новой сирийской администрации

Президент США отметил, что его администрация стремится к мирному взаимодействию и протягивает руку дружбы всему миру и что мир должен воспользоваться этой возможностью и сосредоточиться на интересах, которые нас объединяют, потому что безопасность и мир ведут к процветанию миллионов людей.

Отмена санкций США будет стимулировать сирийскую экономику, позволяя рынкам открыться для основных товаров и сырья, облегчая доступ к продовольствию и лекарствам. Это также проложит путь для столь необходимых проектов по восстановлению инфраструктуры, поврежденной 14-летней войной, которую Асад и его союзники вели против сирийского народа.

Решение США снять санкции с Сирии: вот что вам нужно знать

В Сирии эта новость была встречена торжествами в Дамаске и других городах. Есть надежда, что этот шаг поможет восстановить экономику страны после более чем десятилетия войны. США были лишь одной из многих стран, которые ввели санкции против Сирии во время бывшего режима Асада, который управлял страной с 1971 по 2024 год.

Благодаря центральной роли, которую США играют в мировой финансовой системе, снятие санкций является сигналом миру о том, что он может вести бизнес в Сирии. Санкции были изнурительными для экономики Сирии. Они представляли огромную проблему для новых властей, которым необходимо повышать уровень жизни в стране, где уровень безработицы и бедности высок, а отключения электроэнергии — обычное явление. Будут ли сами США инвестировать в Сирию, еще предстоит увидеть, но рост арабских и турецких инвестиций вполне вероятен.

Saudi Gazette (Джидда, Саудовская Аравия)

Решение, исходящее от Эр-Рияда, и… мировая реакция

Сегодня наследный принц (Мухаммед бен Сальман.— “Ъ”) больше чем выразитель амбиций поколения или архитектор национального проекта, он стал опорой региональной стабильности и движущей силой влияния в мире. Подтверждения этого приходят не только с Востока. Трамп сам признал, что решение снять санкции с Сирии было принято после разговора с наследным принцем. Всего за один момент политика изменилась — не путем публичного шума, а благодаря тихой мудрости. Это не преувеличение… То, что наследный принц сделал в случае Сирии, не единичный пример того, как один лишь момент мудрости — и решение из одной столицы — может открыть страницы, которые мир давно считал закрытыми.

Сирия назвала отмену санкций США «решающим поворотным моментом»

В сообщении Министерства иностранных дел Сирии сказано, что страна приветствует заявление Трампа. С момента свержения многолетнего правителя Башара Асада новые исламистские правители Сирии оказывают давление на западные государства с целью отмены санкций, введенных против страны в основном во время правления бывшего президента. Санкции США изолировали Сирию от мировой финансовой системы и наложили на правительство ряд экономических ограничений на протяжении более чем десятилетия гражданской войны.

Сирийцы встретили новость (о возможном снятии санкций.— “Ъ”) с радостью и ликованием. Десятки мужчин, женщин и детей собрались на площади Омейядов в Дамаске. Они включали громкую музыку, в то время как другие проезжали на своих машинах, размахивая сирийскими флагами.

Трамп заявил, что снимет санкции с Сирии и восстановит связи с новым президентом аш-Шараа

Трамп собирается в среду в Саудовской Аравии встретиться с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа — в свое время он был повстанцем, который в прошлом году сверг бывшего лидера Башара Асада… Аш-Шараа станет первым сирийским лидером, который встретится с американским президентом, с 2000 года, когда покойный Хафез Асад встретился с Биллом Клинтоном в Женеве. Это большой прорыв для сирийского президента, который когда-то сидел в тюрьме в Ираке за участие в повстанческом движении после вторжения США в эту арабскую страну в 2003 году.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик