В Орле завершился отопительный сезон
Сегодня в Орле завершился отопительный сезон. Как сообщил мэр Юрий Парахин, системы теплоснабжения уже переводят на летний режим работы.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
«Спасибо горожанам, которые с пониманием отнеслись к решению не прекращать отопительный сезон с первым потеплением»,— сказал глава города и добавил, что принять соответствующее решение сегодня позволила стабильная плюсовая температура воздуха.
В остальных регионах Черноземья отопительный сезон завершился в середине апреля. Первым из них подачу тепла прекратил Курск, последним — Воронеж.