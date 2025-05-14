Сегодня в Орле завершился отопительный сезон. Как сообщил мэр Юрий Парахин, системы теплоснабжения уже переводят на летний режим работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Спасибо горожанам, которые с пониманием отнеслись к решению не прекращать отопительный сезон с первым потеплением»,— сказал глава города и добавил, что принять соответствующее решение сегодня позволила стабильная плюсовая температура воздуха.

В остальных регионах Черноземья отопительный сезон завершился в середине апреля. Первым из них подачу тепла прекратил Курск, последним — Воронеж.

Алина Морозова