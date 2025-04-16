Отопительный сезон в Воронеже завершится 17 апреля
В Воронеже 17 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписала и. о. главы города Инна Шеина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии облцентра.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным горадминистрации, завтра специалисты ресурсоснабжающих организаций начнут обследовать сети тепло- и водоснабжения для подготовки к следующему отопительному сезону.
В этом сезоне пуск тепла в многоквартирные дома и социальные объекты Воронежа начался 14 октября.
Остальные облцентры Черноземья также намерены отключить отопление на этой неделе. Точную дату не назвали только в Орле.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».