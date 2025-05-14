Ислам Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

Российский боец Ислам Махачев оставил вакантным титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (65,8–70,3 кг) из-за перехода в полусредний вес (70,3–77,1 кг). Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в своих социальных сетях.

За звание чемпиона UFC в полусреднем весе Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой может пройти осень в Абу-Даби, сообщили ТАСС в команде россиянина.

Также в UFC объявили о том, что за вакантный титул чемпиона в легком весе поборются испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра.

Исламу Махачеву 33 года. Он завоевал чемпионский пояс в легком весе в 2022 году, победив Чарльза Оливейру, после чего четыре раза сумел защитить свой титул. Всего в его активе 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА).

28-летний Джейк Делла Маддалена 10 мая одержал победу над американцем Белалом Мухаммадом и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. На его счету 18 побед и два поражения в ММА.

Таисия Орлова