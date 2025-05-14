«Роскосмос»: пожар возле Циолковского не представлял угрозы для космодрома Восточный

Пожар близ города Циолковский в Амурской области локализован, подтвердил «Роскосмос». По его данным, возгорание не представляет угрозы городу и инфраструктуре космодрома Восточный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

В госкорпорации уточнили, что все подразделения космодрома продолжают работать штатно. В настоящее время проводится полная ликвидация отдельных очагов возгорания.

Крупный пожар возник вчера. По предварительным данным, ЧП случилось по вине местного населения. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, который подошел вплотную к домам. Обошлось без пострадавших и повреждений жилых объектов.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал, что 14 мая пожар ликвидировали. В тушении задействовали 22 единицы спецтехники и 80 человек. Прокуратура космодрома Восточный проводит проверку.