«Роскосмос»: пожар возле Циолковского не представлял угрозы для космодрома Восточный
Пожар близ города Циолковский в Амурской области локализован, подтвердил «Роскосмос». По его данным, возгорание не представляет угрозы городу и инфраструктуре космодрома Восточный.
Фото: Роскосмос
В госкорпорации уточнили, что все подразделения космодрома продолжают работать штатно. В настоящее время проводится полная ликвидация отдельных очагов возгорания.
Крупный пожар возник вчера. По предварительным данным, ЧП случилось по вине местного населения. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, который подошел вплотную к домам. Обошлось без пострадавших и повреждений жилых объектов.
Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал, что 14 мая пожар ликвидировали. В тушении задействовали 22 единицы спецтехники и 80 человек. Прокуратура космодрома Восточный проводит проверку.