25% экономически активных казанцев готовы добровольно ограничить доступ к ставкам и играм. Больше всего интерес к этой мере проявляют мужчины до 35 лет с доходом выше среднего. Об этом сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый четвертый житель Казани готов ввести самозапрет на азартные игры

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Каждый четвертый житель Казани готов ввести самозапрет на азартные игры

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно опросу, четверть работающих жителей Казани готовы внести себя в специальный реестр «Стопазарт», который предполагается ввести на федеральном уровне. Среди желающих активировать такую меру большинство объяснили это не борьбой с игровой зависимостью, а желанием уберечь деньги от мошенников. Не собираются устанавливать самозапрет 48% граждан.

Самозапрет чаще готовы установить мужчины и молодые люди до 35 лет. В этой возрастной группе его поддерживают 29% опрошенных, тогда как среди респондентов от 35 до 45 лет — 23%, а среди участников старше 45 лет — 21%. Среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. в месяц установку запрета поддержали 17%, тогда как при доходе выше 100 тыс. руб. — уже 28%.

Граждане, склонные к азарту, проявляют больший интерес к механизму самозапрета: 35% из них готовы воспользоваться такой опцией против 22% среди тех, кто не считает себя азартным.

Ввести самозапрет на азартные игры предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его замыслу вносить россиян в соответствующий реестр можно будет на срок от трех месяцев до пожизненного. Напомним, ранее Минфин сообщал, что в России ежегодно делают ставки около 6 млн человек, общий объем операций превышает 1 трлн руб.

Анар Зейналов