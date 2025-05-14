На пляжах Новороссийска установят 19 камер

В Новороссийске за счет средств курортного сбора в 2025 году на пляжах дополнительно установят 19 камер. Сейчас там действуют 64 видеокамеры, подключенные к системе «Безопасного города». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба «Водоходъ Express» Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба «Водоходъ Express»

Летом в Новороссийске будут работать 190 средств размещения, 23 объекта туристического показа, 28 пляжных территорий и зон рекреации. Всю необходимую документацию для открытия пляжей планируют получить до конца мая.

В местах наибольшего скопления отдыхающих разместят пять подвижных и один стационарный посты мониторинга, которые будут оснащены ранцевыми огнетушителями, шанцевыми инструментами и запасом воды. Кроме того, с 1 июня охраной общественного порядка на набережной будет заниматься казачье частное охранное предприятие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике в 2025 году установят и модернизируют 291 камеру. Сейчас в системе «Безопасный город» курорта действуют 1 528 камер. По итогам 2024 года комплекс помог раскрыть 30 преступлений и выявить 180 административных правонарушений.