В Геленджике в 2025 году установят и модернизируют 291 камеру

В 2025 году в Геленджике планируют установить и модернизировать 291 камеру. На эти цели из городского бюджета направят 20,5 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

В Геленджике уже закупили 149 камер при поддержке краевого бюджета. Еще 142 будут установлены за счет местного бюджета. Работы включают не только установку новых камер, но и обновление серверной инфраструктуры, оборудования на ключевых улицах и объектах массового пребывания людей.

Сейчас в системе «Безопасный город» курорта действуют 1 528 камер. По итогам 2024 года комплекс помог раскрыть 30 преступлений и выявить 180 административных правонарушений.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что оператор АПК «Безопасный город» отказался от софта, купленного за 200 млн рублей. Сейчас краевые структуры занимаются поиском подрядчиков для его развертывания на побережье: всего разыгрывается восемь контрактов общей стоимостью 1,2 млрд руб.