Весенние заморозки снизили урожай черешни и сливы в Крыму на 15%

Урожай миндаля, черешни и сливы сократится примерно на 15% в Республике Крым из-за двух волн заморозков, настигших регион весной 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Две волны заморозков, которые были в Крыму, больше всего отразились на орехоплодных и ранней группе косточковых. Мы говорим сейчас про миндаль и про ранние сорта черешни и сливы»,— рассказал министр.

По словам Дениса Кратюка, холода пришли в Крым в начале и в конце апреля 2025 года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае весенние заморозки повредили около 120 тыс. га посевов сахарной свеклы из более чем 1 млн га. Под угрозой оказался урожай косточковых культур в южных регионах страны — в частности, абрикосов, персиков, черешни и сливы. Потери могут достичь 50% от планируемого объема.

Алина Зорина