На юге из-за заморозков пострадал урожай плодовых
Прошедшая через ряд российских регионов волна весенних заморозков нанесла ощутимый ущерб сельскому хозяйству. По данным Союза сахаропроизводителей, переохлаждение повредило около 120 тыс. га посевов сахарной свеклы из более чем 1 млн га, что потребует пересева. Кроме того, под угрозой оказался урожай косточковых культур в южных регионах страны — в частности, абрикосов, персиков, черешни и сливы. По оценке экспертов, потери могут достичь 50% от планируемого объема, пишут «Известия».
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Минсельхоз, комментируя ситуацию, напомнил, что аграриям были направлены предупреждения о предстоящем похолодании, что должно было позволить своевременно принять защитные меры. В то же время в регионах, наиболее пострадавших от холодов, продолжается уточнение масштабов ущерба. Так, в Крыму, по словам руководителя республиканского отделения Союза садоводов Татьяны Олейник, гибель урожая может достичь 40%, тогда как в Краснодарском крае официально заявлено о потерях на уровне до 15%.
Фермеры сообщают о значительном снижении урожайности. Представитель сельхозпредприятия в Краснодарском крае Николай Маслов отметил, что от переохлаждения пострадали большинство косточковых культур, включая абрикосы, сливы, черешню и инжир, а также ранний картофель, посаженный до понижения температуры. По его оценке, ущерб в отдельных районах может быть сопоставим с крымскими показателями.
Как заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут во время визита в Северную Осетию 5 мая, первая волна заморозков затронула садоводческие хозяйства в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Адыгее, однако по сравнению с прошлым годом ущерб оценивается как «относительно небольшой». Тем не менее экс-замглавы Минсельхоза Леонид Холод полагает, что общий объем урожая фруктов и ягод в этом году будет снижен. По его словам, в апреле заморозки задели юг страны, а в мае охватили центральные регионы, затронув плодовые насаждения в момент цветения.