Мошенники начали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ

Мошенники стали звонить от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить товары на дом, рассказала гендиректор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова. Она уточнила, что преступники требуют СНИЛС, ИНН или код из смс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После того как человек отдает злоумышленникам данные для получения товаров, ему звонят якобы из правоохранительных органов и говорят о взломе аккаунта на «Госуслугах». Жертву убеждают перевести деньги на специальный счет или отдать наличными в руки предполагаемых сотрудников полиции. В реальности аккаунт пользователя не взломан, а смс отправляют с фейкового номера.

«Мошенники—социальные инженеры пользуются тем, что с помощью "Госуслуг" теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр.), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс»,— пояснила «РИА Новости» госпожа Верестникова.

В конце марта Госдума приняла разработанный правительством законопроект о борьбе с кибермошенничеством. Изменения включают создание платформы «Антифрод», маркировку звонков и создание дополнительного инструмента подтверждения банковских операций. Также финальная версия законопроекта подразумевает добровольное обращение с биометрическими данными (за исключением дистанционных операций микрофинансовых организаций).

Подробности — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».