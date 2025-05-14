Мошенники начали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ
Мошенники стали звонить от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить товары на дом, рассказала гендиректор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова. Она уточнила, что преступники требуют СНИЛС, ИНН или код из смс.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
После того как человек отдает злоумышленникам данные для получения товаров, ему звонят якобы из правоохранительных органов и говорят о взломе аккаунта на «Госуслугах». Жертву убеждают перевести деньги на специальный счет или отдать наличными в руки предполагаемых сотрудников полиции. В реальности аккаунт пользователя не взломан, а смс отправляют с фейкового номера.
«Мошенники—социальные инженеры пользуются тем, что с помощью "Госуслуг" теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр.), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс»,— пояснила «РИА Новости» госпожа Верестникова.
В конце марта Госдума приняла разработанный правительством законопроект о борьбе с кибермошенничеством. Изменения включают создание платформы «Антифрод», маркировку звонков и создание дополнительного инструмента подтверждения банковских операций. Также финальная версия законопроекта подразумевает добровольное обращение с биометрическими данными (за исключением дистанционных операций микрофинансовых организаций).
Подробности — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».