В Приморье назначен первый замглавы муниципалитета по вопросам СВО

Лазовский округ стал первым муниципальным образованием Приморского края, в котором введена должность заместителя главы по вопросам специальной военной операции. На этот пост назначен Рафик Манукян, который, как сообщила пресс-служба правительства региона, более 34 лет служил в вооруженных силах, а в зоне СВО «в боевых действиях принимал участие с первых дней — с 24 февраля 2022 года».

«Основная задача на новой должности — оказание помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО»,— заявил Рафик Манукян после вступления в должность.

В начале мая на вновь созданную должность уполномоченного губернатора Приморья края по вопросам взаимодействия с участниками СВО был назначен кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Алексей Ефимов.

По его словам, правительство края по поручению губернатора Олега Кожемяко приняло постановление «о введении в каждом муниципалитете должности заместителя главы, который должен непосредственно заниматься вопросами поддержки участников СВО и их семей».

На этой неделе губернатор Олег Кожемяко заявил, что в зоне СВО в настоящее время находится «практически 60 тыс. приморцев».

Алексей Чернышев, Владивосток