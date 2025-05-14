В Кургане плановые отключения воды утвердили с 14 мая

Курганская генерирующая компания начинает отключать воду в региональном центре для летних ремонтов с 14 мая. График согласован с мэрией, сообщает пресс-служба КГК.

Подачу горячей воды постепенно в течение дня приостановят во всем поселке Заозерный, районе Карчевская роща и части Рябково, а также в 54 домах по улицам Дзержинского, Бурова-Петрова, Некрасова и проспекту Машиностроителей. Ранее КГК сообщала об отключениях воды с 27 мая в районах Рябково и Восточный и микрорайонах Керамзитный, Увал и Утяк.

Виталина Ярховска