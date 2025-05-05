В Кургане плановые отключения горячей воды начнутся 27 мая

С 27 мая в Кургане начинается опрессовка в нескольких микрорайонах для подготовки оборудования к следующему отопительному сезону, сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании.

Самые масштабные отключения горячей воды коснутся района Рябково. Здесь пройдет четыре этапа опрессовки: с 27 мая по 9 июня, с 17 июня по 30 июня, с 24 июня по 7 июля и с 1 июля по 14 июля. В районе Восточный планируется отключить воду с 24 июня по 7 июля, а в микрорайоне Керамзитный — с 10 июня по 23 июня. В Увале и Утяке опрессовка будет длиться с 1 по 14 июля и с 5 по 18 августа соответственно.

Сотрудники подразделения компании «Энергетические сети» начнут работы 12 мая. За лето они подготовят к зиме 18 котельных и восемь центральных тепловых пунктов, а также проверят на прочность более 15 км тепловых сетей в 10 районах города.

Виталина Ярховска