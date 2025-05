CNN: Трамп решил не переименовывать Персидский залив в Арабский

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи переименовать Персидский залив в «Арабский залив» или «заливом Аравии» (The Arabian Gulf или The Gulf of Arabia) спустя несколько дней после заявлении о своем намерении. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По словам собеседников издания, причиной стало выступление Ирана против такого шага.

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Ранее Assosiated Press сообщило, что во время своего визита в Саудовскую Аравию Дональд Трамп планирует заявить, что США будут называть Персидский залив Арабским.

Арабские государства Персидского залива давно требуют называть залив Арабским. Пентагон также называет залив в своих документах и на картах Арабским. Сам господин Трамп в 2017 году использовал именно это наименование, после чего тогдашний президент Ирана Хасан Рухани посоветовал ему «учить географию».