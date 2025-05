AP: Трамп хочет переименовать Персидский залив в Арабский

Во время своего визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп планирует заявить, что Соединенные Штаты теперь будут называть Персидский залив Арабским, или заливом Аравии (The Arabian Gulf или The Gulf of Arabia). Об этом пишет AP со ссылкой на американских должностных лиц, пожелавших сохранить анонимность.

Арабские государства Персидского залива давно требуют называть его Арабским, в самих этих странах залив обычно называют именно так. Пентагон также уже давно называет залив в своих документах и на картах Арабским. Сам господин Трамп в 2017 году назвал залив Арабским, после этого тогдашний президент Ирана Хасан Рухани посоветовал ему «учить географию».

В 2012 году Иран грозил подать в суд на Google из-за его решения никак не называть этот залив на своих картах. Сейчас на Google Maps в США залив обозначен как «Персидский (Арабский)».

В январе Дональд Трамп поручил переименовать Мексиканский залив в Американский.

Яна Рождественская