Макрон заявил об отсутствии правовой базы для конфискации российских активов
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для конфискации замороженных российских активов власти страны не имеют правовой базы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TF1.
«Сегодня у нас нет правовых рамок»,— сказал господин Макрон, отвечая на вопрос о возможностях антироссийских санкций (цитата по «Интерфакс»).
Он добавил, что российские активы приносят доходы каждый месяц. Полученные средства власти франции, по словам президента, использовали для помощи Украине.
В интервью Эммануэль Макрон не исключил введение новых санкций против России со стороны ЕС и США, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. Господин Макрон добавил, что страны готовы принять такую меру в скором времени.
Подробнее о возможных переговорах России и Украины — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».