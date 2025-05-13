«Трактор» обыграл «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на выезде оказался сильнее ярославского «Локомотива» в первом матче финала Кубка Гагарина со счетом 2:1.

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Счет в начале третьего периода открыл нападающий «Трактора» Максим Шабанов. Через 13 секунд челябинцы отличились вновь — забил Александр Кадейкин. За шесть минут до конца «Локомотив» отыграл одну шайбу, автором гола стал Максим Березкин.

Форвард «Трактора» Андрей Светлаков стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, который сыграл в семи финалах Кубка Гагарина. Ранее он представлял московский ЦСКА, в составе которого трижды завоевал трофей. Другой рекорд установил нападающий «Локомотива» Александр Радулов: он выходил на лед в финальном матче Кубка Гагарина за четыре разных клуба. Чемпионство у Радулова одно, в 2011 году с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Впервые в решающей стадии Кубка Гагарина играют команды, которые по итогам регулярного чемпионата возглавили турнирные таблицы своих конференций. На пути к финалу «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал», минское и московское «Динамо». «Локомотив» — нижегородское «Торпедо», омский «Авангард» и «Салават Юлаев».

Второй матч серии пройдет 15 мая в Ярославле. Серия продолжается до четырех побед.

Таисия Орлова