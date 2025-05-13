Частичная перезарядка

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) решила реформировать систему управления своими пермскими активами: она сменила пермских гендиректоров на своего представителя — замгендиректора АО «ВПК „НПО машиностроения“» Андрея Горяева. Он занял пост руководителя в АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «ПЗ „Машиностроитель“». Пост директора последнего покинул почетный гражданин Пермского края Владимир Ломаев, возглавлявший АО с 1999 года. Предполагается, что 74-летний топ-менеджер будет назначен на другую должность на предприятии. При этом КТРВ, по данным «Ъ-Прикамье», решила сохранить другого ветерана пермского оборонпрома — гендиректора Пермской приборостроительной компании Алексея Андреева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ломаев

Владимир Ломаев



Один из «старожилов» пермского корпуса руководителей-промышленников, 74-летний почетный гражданин Пермского края Владимир Ломаев, возглавлявший АО «Пермский завод „Машиностроитель“» почти 26 лет, покинул должность. По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором оборонного предприятия назначен Андрей Горяев, соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 6 мая текущего года. Известно, что ранее гос­подин Горяев занимал должность зам­гендиректора, заместителя генерального конструктора АО «ВПК „НПО машиностроения“». Информации об актуальной должности Андрея Горяева в структуре НПО в открытых источниках на данный момент нет. Стоит отметить, что чуть больше месяца назад господин Горяев стал гендиректором АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», который тесно связан с «Машиностроителем». Его предыдущий руководитель Владимир Чунаев, который руководил НИИ 25 лет, стал исполнительным директором.

АО «Пермский завод „Машиностроитель“» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны. 79% акций принадлежит ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Напрямую корпорация контролирует 21% акций предприятия.

Владимир Ломаев возглавил «Машиностроитель» в июне 1999 года. Вся его трудовая деятельность связана с работой в оборонно-промышленном комплексе. Гос­подин Ломаев является почетным гражданином Перми, в прошлом году ему присвоено звание «Почетный гражданин Пермского края» за значительные заслуги в ракетно-космической промышленности. В конце 2023 года в интервью заводскому изданию Владимир Ломаев сообщил об увеличении объемов производства «фактически в два раза», а на 2024 год директор прогнозировал рост «больше чем на 30%».

Источник, близкий к руководству пермского завода, рассказал «Ъ-Прикамье», что КТРВ решила внедрить новую схему управления пермскими предприятиями. Как и в институте, на «Машиностроителе» появится должность исполнительного директора, но займет ее не Владимир Ломаев. «Пока никаких приказов не подписано, но это будет человек из коллектива завода»,— пояснил собеседник. По его словам, господин Ломаев останется на предприятии, но в какой должности — пока точно не известно: «Без Владимира Ивановича представить завод невозможно». Источник надеется, что все назначения будут произведены к концу мая. По одной из версий, гендиректор решил покинуть должность по состоянию здоровья.

Стоит отметить, что из промышленных «генералов» региона дольше Владимира Ломаева в должности гендиректора на данный момент работает только Алексей Андреев, который возглавляет ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Предприятием он руководит с 1993 года, и долгие годы через различные структуры он был бенефициаром общества. В 2024 году стало известно, что значительная часть акций ПАО оказалась под конт­ролем КТРВ. При этом источники, близкие к предприятию, поясняют: раньше в компании «ходили слухи», что господин Андреев может объявить о своем уходе сразу после 60-летнего юбилея предприятия, который отмечался 12 апреля. «Сейчас говорят, что он продолжит оставаться на руководящей должности еще пять лет»,— делятся собеседники. При этом они отмечают, что должность первого замдиректора ПНППК уже несколько месяцев занимает внук Алексея Андреева Максим Антипов. Последний является также совладельцем ООО «ПНППК-Квартет» и ООО «Гет­робот». Обе компании зарегистрированы по одному адресу с ПНППК, ей принадлежит по 49,5% долей в каждом обществе.

Экс-гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий говорит, что сожалеет об уходе Владимира Ломаева, которого считает «очень сильным директором». «В свое время ему удалось сохранить предприятие, которое, как и наш завод, было системообразующим в отрасли. Я сомневаюсь, что эта отрасль сохранилась бы в том виде, если бы завод обанкротился»,— пояснил эксперт. По его словам, сейчас продукция «Машиностроителя» очень востребована и, что важно, предприятие обеспечивает ее высокое качество. «О системе управления с генеральным и исполнительными директорами я не могу сказать ни плохого, ни хорошего,— отмечает господин Кузьмицкий.— Но точно могу сказать, что этим предприятием не сможет руководить ни плохой человек, ни плохой директор, поскольку рано или поздно это скажется на производстве».

Дмитрий Астахов