Срок за взрыв

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Андрея Сереженко к 17 годам колонии за участие в теракте против начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. По версии следствия, Сереженко участвовал в подготовке взрыва автомобиля начальника УСИН. В результате тот получил тяжелые ранения. Подсудимый частично признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд признал 42-летнего гражданина Украины Андрея Сереженко виновным в незаконной перевозке взрывного устройства и в акте международного терроризма (п. «а» ч. 3 ст. 222.1; ч. 1 ст. 361 УК РФ). Ему назначено 17 лет лишения свободы, первые два года из которых он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Осужденный также оштрафован на 300 тыс. руб.

Как указано в материалах дела (имеются в распоряжении «Ъ-Ростов»), Андрей Сереженко родился на Херсонщине в селе Садово, имеет высшее образование, женат. До задержания проживал в городе Голая Пристань.

По версии следствия, в 2022 году неустановленные противники проведения специальной военной операции решили организовать теракт, жертвой которого должен был стать кто-то из высокопоставленных чиновников. К осуществлению замысла они привлекли двух человек, которые в материалах дела Сереженко фигурируют как Б. и П. (дело в отношении первого выделено в отдельное производство, второй уже умер, его уголовное преследование прекращено). Последний подключил к совершению теракта и Андрея Сереженко.

18 июня 2022 года около 7:30 утра в Херсоне Сереженко привез Б., который захватил рюкзак с самодельным взрывным устройством, в сквер, расположенный между Паровозной улицей и проспектом Адмирала Сенявина. Б. вышел из машины и дал указание Сереженко уехать и вернуться в сквер через час. Третий сообщник тем временем следил за машиной начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева и передавал информацию непосредственному исполнителю.

Взрывное устройство злоумышленник прикрепил к стволу дерева в сквере. Когда Audi Q7 Евгения Соболева проезжала мимо, бомба была приведена в действие, и произошел взрыв. В результате господин Соболев получил тяжелые ранения — у него диагностировали переломы правой большеберцовой, правой и левой малоберцовых костей. Взрывник также получил ранение ноги. Нашедший его Сереженко отвез сообщника к нему домой и оказал помощь. 21 июня 2022 года Б. покинул территорию Херсонщины. Спустя несколько недель после этого Сереженко задержали сотрудники правоохранительных органов.

В суде Андрей Сереженко не признал вину в перевозке взрывного устройства, а в совершении акта международного терроризма признал частично. Подсудимый настаивал: он не знал о том, что предмет в рюкзаке Б. являлся взрывным устройством. Также он утверждал, что согласился участвовать в подрыве начальника УСИН по Херсонской области из-за боязни физической расправы над его родственниками со стороны Б.

На стадии следствия Андрей Сереженко рассказывал, что с Б. он познакомился в марте 2022 года, вместе они периодически обсуждали действия соотечественников, перешедших на сторону России, называя их предателями. В июне 2022 года Сереженко искал способ выехать из Херсона на территорию, подконтрольную Украине, и Б. обещал ему помочь в этом в обмен на участие в теракте против Евгения Соболева.

Из показаний свидетелей следует, что Б. являлся бывшим сотрудником полиции Украины и действовал по заданию ее спецслужб.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону