Голикова: почти 14 тыс. памятников в России требуют реставрации

Почти 14 тыс. памятников в России находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что их реставрация войдет в программу по сохранению объектов культурного наследия до 2045 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«До 2030 года в этой программе тысяча объектов, но сейчас мы как раз согласовываем финансовые параметры»,— сказала госпожа Голикова на встрече президента Владимира Путина с членами «Деловой России» (цитата по ТАСС).

Она отметила, что до 15 мая Минкультуры и Минстрой должны представить «дорожную карту» пересмотра соответствующих реставрационных нормативов. Это необходимо для завершения работ по реставрации, запланированных в программе до 2026 года.

Программу сохранения объектов культурного наследия до 2045 года Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Тогда он пояснял, что профильные комиссии Госсовета должны будут проанализировать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия и сформировать новую программу. В ней будут пересмотрены меры поддержки граждан, компаний, объединений, которые «готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников», говорил президент. Новые механизмы власти опробуют в пилотном проекте института развития ДОМ.РФ. Он затронет памятники культуры в Забайкалье, Новгородской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях.

Полина Мотызлевская