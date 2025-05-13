WSJ: Apple работает над системой управления устройствами при помощи импульсов мозга

По данным The Wall Street Journal, корпорация Apple участвует в разработке системы управления мобильными устройствами при помощи мозговых импульсов, считываемых специальными микроимплантами. Таким образом, Apple может вступить в конкуренцию с компанией Илона Маска Neuralink, которая довольно далеко продвинулась в развитии мозговых имплантов, вживляемых парализованным людям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Apple сотрудничает со стартапом Synchron, который разработал микроимплант — подобно стенту, он помещается в кровеносный сосуд у моторной коры головного мозга. Устройство под названием Stentrode оборудовано электродами, которые считывают импульсы головного мозга и передают их в виде сигналов, выбирающих нажатие на ту или иную иконку специального компьютерного интерфейса. Apple занимается разработкой такого интерфейса.

Один из испытуемых, страдающих боковым амиотрофическим склерозом, в настоящее время учится управлять iPhone и iPad при помощи стента от Synchron и ПО от Apple. Всего с 2019 года Synchron поместила свои стенты десяти пациентам.

Евгений Хвостик