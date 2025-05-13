ISU допустил российских фигуристов-одиночников до олимпийской квалификации

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на участие четырех российских фигуристов в качестве нейтральных спортсменов в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года, сообщает пресс-служба организации. Из релиза также следует, что до квалификации допущены девять конькобежцев и девять шорт-трекистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Право участвовать в олимпийской квалификации получили Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. Они выступают в одиночном катании. Танцевальные дуэты и спортивные пары допущены не были. Сообщается, что решение союза не подлежит обжалованию. При этом «в случае появления новых доказательств нарушения критериев допуска конкретным фигуристом в опубликованный сегодня список допущенных к соревнованиям атлетов могут быть внесены изменения».

Отборочный турнир по фигурному катанию состоится в сентябре в Пекине. Участвовать в квалификации сможет только один спортсмен в каждой дисциплине, второй заявлен запасным. «Первые номера — Аделия Петросян и Петр Гуменник»,— приводит портал sports.ru слова главы Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе. В декабре Петросян выиграла чемпионат России второй раз подряд, запасная Горбачева взяла бронзу. Гуменник занял на первенстве страны четвертое место, а его сменщик Дикиджи завоевал золото.

О том, что ISU допустит российских спортсменов до олимпийского отбора, стало известно в декабре 2024 года. В релизе организации сказано, что в ходе отбора спортсменов проверяли на предмет поддержки вторжения на Украину.

Также ISU допустил до олимпийской квалификации девять российских конькобежцев (Иван Фруктов, Александра Саютина, Анастасия Григорьева, Ирина Сальникова, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Елена Серегина, Даниил Найденышев) и девять шорт-трекистов (Иван Посашков, Даниил Николаев, Анастасия Жеганова, Петр Комтаков, Илларион Саболдашев, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Анна Уразова, Анна Матвеева).

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой из-за начала спецоперации на Украине.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Таисия Орлова